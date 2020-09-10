Анну Семенович и Дмитрия Губерниева застали за страстным поцелуем у ворот загородного поселка

Телеведущую и певицу Анну Семенович и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева удалось заснять за страстным поцелуем у ворот одного из загородных поселков. Не исключено, что у звезд вспыхнул бурный роман.

При этом не так давно в беседах с журналистами певица отмечала, что у нее есть любимый человек. Его она по каким-то причинам прячет от публики. Как рассказывала Семенович, ее новый мужчина — человек небедный. Он никак не связан с миром шоу-бизнеса.

Отметим, что Семенович и Губерниев вместе приехали на машине к воротам загородного поселка. Ранее они путешествовали в одном купе на «Славянский базар», который проходит в белорусском Витебске.

Добавим, что сам Губерниев много лет назад развелся с легкоатлеткой Ольгой Богословской. У них есть совместный сын Миша. Сейчас в жизни спортивного комментатора есть девушка, которую он скрывает от общественности, сообщает «Комсомольская правда».