В карамельных тонах: Богомолов оделся в одном стиле с дочкой на прогулке в парке

Константин Богомолов отметился на прогулке в парке с дочерью от первого брака с актрисой Дарьей Мороз. Муж Ксении Собчак выбрал для променада с Анной вельветовую куртку карамельного цвета. Любопытно, что в тех же тонах оделась и девочка, отдав предпочтение коже.

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Отметим, что ранее Эвелина Хромченко рассказывала в одной из программ «Модного приговора», что в текущем сезоне актуальны все оттенки коричневого. И их можно миксовать между собой как угодно — это универсальный тон, с которым легко составлять различные комбинации.

Свою встречу с наследницей режиссер запечатлел на камеру и обнародовал в личном блоге. На фото пара близких людей выглядит необычайно счастливой и умиротворенной.

«Чистая отцовская любовь», «Счастьем так и светитесь», «Обожание в глазах отца», «Очень на папу похожа», — прокомментировали кадр фолловеры.

Напомним, Богомолов и Морозов развелись в 2018 году. По словам актрисы, это был ее выбор. Расставшиеся супруги сохранили хорошие отношения. Анна часто бывает в доме своего отца и вполне дружелюбно общается со своей мачехой Ксенией Собчак.