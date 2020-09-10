«С нежностью вспоминаю»: муж Гагариной написал печальную мини-исповедь о жене

Фотограф Дмитрий Исхаков написал на своей страничке в Instagram исповедальный пост, в котором с тоской заговорил о своих неугасающих чувствах к жене Полине Гагариной.

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Напомним, мужчина подтвердил, что они больше не живут вместе, однако официального развода пока не последовало. И, если он постоянно демонстрирует в Сети свое откровенное сожаление о произошедшем в Сети, певица по настоящий момент хранит молчание, никак не комментируя ситуацию.

Поводом для новых душевных излияний Дмитрия послужила годовщина бракосочетания звездной пары.

«Семь лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь. Девятого сентября одна особенная девушка на вопрос совершенно незнакомой женщины ответила: «Согласна!» С того момента наша жизнь, как песочные часы, как два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени. Наши сердца заключили союз биться рядом неразрывно всю последующую жизнь», — написал Исхаков.

По его словам, после этого момента их жизнь стала восхитительным приключением. И если бы ему предложили что-либо в ней изменить, он бы никогда не согласился на это.

«Я с благодарностью и нежностью вспоминаю годы, проведенные нами вместе», — заключил благоверный знаменитой блондинки.

Полина по традиции никак не отреагировала в Сети на послание мужа. Пост, который она выставила в этот же день на своей страничке, рекламировал ее новую песню, а в сторис она разместила кадры со своей утренней гимнастики под руководством тренера.

Напомним, для фотографа брак с певицей стал первым. Они расписались в Тверском ЗАГСе Москвы после года отношений. В апреле 2017-го у них родилась дочь Мия. У Гагариной на тот момент уже были за плечами узаконенные отношения и развод с актером Петром Кисловым, которому она в 2007 году подарила сына Андрея.