«Могу ходить без тугого корсета»: Асмус в микрошортах предстала на лужайке

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 32-летняя Кристина Асмус очень расстроилась из-за того, что она не смогла отвести дочь на первую школьную линейку. Рядом с шестилетней Анастасией в этот ответственный день был ее отец — Гарик Харламов. Сама актриса уехала на съемки нового проекта в Геленджик. В беседе с поклонниками Кристина уточнила, что сделала все от себя возможное. Но со съемок ее никто не опустил. Знаменитость так расчувствовалась, что даже не смогла сдержать слез.

Зато теперь актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» проводит уикенды с дочкой. По словам бывшей возлюбленной шоумена, она наконец-то вернулась в Москву. На съемочной площадке артистке постоянно приходилось ходить в парике, с накладными ресницами, на высоких каблуках, в неудобном наряде и тугом корсете. Прилетев домой, Асмус позволила себе отказаться от таких костюмов в пользу спортивного стиля.

На свежем снимке Кристина предстала в микрошортах, худи и практичных кроссовках, оставив белокурые локоны распущенными. Актриса дала понять, что была рада оказаться в дождливой Москве и повидать близких.