«Меланхолия накрыла»: Валерия вслед за 71-летней Пугачевой выбрала наряд длины мини

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что 71-летняя Алла Пугачева делает ставку на наряды длины мини. Также, к слову поступает и «королева русского шансона» Любовь Успенская. Примечательно, что соведущий Эвелины Хромченко подметил, что жена шоумена Максима Галкина имеет полное право демонстрировать фигуру, учитывая, что она заметно скинула в весе. Хвалил искусствовед и возлюбленную музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

Так, Васильев подметил, что Валерия выглядит непросто молодо, а скорее молодежно. Историк моды уточнил, что фигура знаменитости, за которой она постоянно следит и кожа — в великолепном состоянии. А ведь жене музыкального продюсера исполнилось уже 52 года. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале заверил, что певица обладает яркой и броской внешностью. Артистка знает, как подать себя публике и выглядеть при этом статусно, звездно.

«Какая-то меланхолия меня накрыла сегодня. Может, это просто дождь?!» — пожаловалась на апатию певица.

Для выхода в свет поп-дива выбрала лаконичный монохромный комплект, состоящий из мини-шорт, удлиненного жакета, капроновых колготок в сетку и двухцветных сапог. Образ получится по-осеннему колоритным за счет трендовых элементов. К примеру, модного жакета с «мужского плеча».