С акцентом на длину ног: Рудковская в костюме пижамного стиля отправилась на морскую прогулку

Яна Рудковская со своей семьей отдыхает в Сочи. Музыкальный продюсер даже на каникулах не забывает о своих верных почитателях, радуя их свежими фотоотчетами в Instagram. Знаменитость то и дело демонстрирует брендовые наряды. Не секрет, что жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко слывет модницей. Яна — завсегдатая модных показов и дефиле.

На морскую прогулку бизнесвумен отправилась в костюме пижамного стиля. Яна облачилась в блузу и мини-шорты, сделав акцент на длине ног.

«А как же не проводить в Сочи закат?! Тем более, когда скоро домой», — отметила продюсер.

За время отпуска возлюбленная фигуриста приобрела ровный бронзовый загар. Снимок знаменитости не оставили без внимания и многие ее поклонники. Они сделали Яне комплимент.