Апексимова вывела в свет 26-летнюю дочь, которую «разнес» Садальский

Актриса и режиссер Ирина Апексимова появилась на премьере фильма «История Дэвида Копперфилда» вместе с дочерью Дарьей Авратинской. Последняя привлекла особое внимание общественности.

Недавно 26-летняя наследница именитой артистки получила негативную оценку своему мастерству от коллеги по творческому цеху. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Стас Садальский разразился гневной отповедью в адрес дочери Апексимовой, назвав ее «профнепригодной» актрисой. Он подметил, что игра Авратинской оставляет желать лучшего. Увидев ее в постановке, заслуженный артист РСФСР был очень разочарован и не смог досмотреть представление.

«Это было ужасно, я еле выдержал первый акт», — гремел Садальский, распекая юную звезду.

Актер намекнул на то, что Дарье явно не хватает таланта, раскритиковав ее маму за кумовство. Кроме того, Садальский намекнул на то, что свою роль девушка получила отнюдь не случайно.

Заслуженный артист РСФСР отметил, что «Апексимова сделала хороший театр». Однако, по словам Садальского, панибратство и семейственность в театре неуместны.

Напомним, что Садальскому не понравилась постановка «Снегурочка» с дочерью Ирины Апексимовой в главной роли. Ранее пьеса Островского ставилась на сцене Большого театра и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.