«Это же не крест»: Макеева впервые заговорила о разводе с третьим мужем

О том, что не все гладко у Анастасии Макеевой в отношениях с третьим мужем, Александром Саковичем, поклонники заподозрили еще в начале зимы. Сама актриса и телеведущая никак не комментировала догадки и слухи, предпочитая отмалчиваться. Но летом Сакович был замечен в компании 31-летней актрисы Екатерины Седик, и тайное стало явным — у них роман.

Лишь сейчас Макеева впервые заговорила о личном. В программе Пятого канала «Светские хроники» звезда решила расставить все точки над «i» и призналась, что развод с третьим мужем состоялся еще полгода назад, в марте, накануне пандемии коронавируса.

«Друг друга разлюбили, стало плохо, это же не страшно. Это же не крест», — рассказала артистка.

Кстати, это не первый звездный развод за текущий год. За первые полгода 2020-го распались пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, а также Кристины Асмус и Гарика Харламова. А в начале осени объявили о решении разойтись лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин и его жена Ирина Смелая.