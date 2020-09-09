«Немного женских слез, огонь и огромная любовь»: 46-летняя Михалкова заговорила о дочери Лидии

Внучка Никиты Сергеевича в новом учебном году пошла в первый класс.

На одной из фан-страничек актрисы и телеведущей Анны Михалковой появились фотографии ее дочери Лидии Баковой. Примечательно, что ранее эти же снимки старшая наследница Никиты Михалкова публиковала в своем Instagram.

Заслуженная артистка России разместила в микроблоге несколько редких фото семилетней Лидии. Напомним, что в этом году наследница Анны пошла в первый класс. Говоря о своем младшем ребенке, Михалкова уточнила, что характер Лиды напоминает сложный коктейль, состоящий из многоженства ингредиентов:

«Темперамент, страсть, ревность, логика, память, юмор, серьезность, командный голос, хитрость, прямолинейность, немного женских слез, огонь и огромная любовь!» — добавила актриса.

Ко всему прочему, жена бизнесмена Альберта Бакова уточнила, что этот «коктейль» не стоит взбалтывать. К слову, Лидия — «частый гость» на маминой странице в социальной сети. Старшая сестра Анны Михалковой любит делиться с подписчиками снимками наследницы. Они многое делают вместе и даже выбирают одинаковые наряды.

Напомним, что Лидия Бакова является младшей дочерью Анны Михалковой. Помимо девочки, актриса и ее муж Альберт Баков воспитывают сыновей Андрея (20 лет) и Сергея (19 лет). Фотографии молодых людей Михалкова тоже активно публикует в своем блоге.