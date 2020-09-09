«Просто гной»: Пугачева высказалась о состоянии современной музыки

Легенда российской сцены 71-летняя Алла Пугачева стала участницей YouTube-шоу «Музыкалити», которое ведет ее муж Максим Галкин. Вместе с артисткой в студию пришел и рэпер Баста, настоящее имя которого Василий Вакуленко.

По правилам программы, гостям было предложено пять свежих песен, которым знаменитости должны поставить оценку. После того, как артисты прослушали хиты этого сезона в исполнении Доры, Niletto с Клавой Кокой, Моргенштерна и Элджея, Скриптонита и Dequine, Галкин составил хит-парад шоу. Абсолютным лидером передачи оказался казахстанский рэпер с песней «Москва любит…».

В финале программы Галкин попросил именитых гостей оценить современное состояние российской музыки. Баста тактично заметил, что сейчас проявить себя может любой, как и найти мелодию на свой вкус. А Пугачева высказалась более резко:

«Многое мое окружение считает, что это просто какой-то гной выливается. Пока гной не выльется весь, рана не зарубцуется. И те лучшие, которые в современном контексте работают, и должны рубцевать эту рану», — высказалась артистка.

К слову, выглядела Пугачева прекрасно. Она вновь предпочла молодежный стиль в одежде, нарядившись в стильный металлизированный свитер и белоснежные брюки.