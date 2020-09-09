Иск на миллион рублей: Козловскому грозит суд из-за травмы зрительницы

Петербурженка получила удар флейтой по голове во время спектакля.

Российского кинорежиссера Данилу Козловского вызвали в суд в связи с происшедшим во время спектакля инцидентом. Как пишет «Комсомольская правда», необычный иск был зарегистрирован в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга. Местная жительница потребовала компенсацию в размере миллиона рублей от именитого артиста, передает kp.ru. Как выяснилось, причиной тому стал удар флейтой по голове, который женщина получила на спектакле.

Стало известно, что во время использования театрального реквизита, металлической флейты, Козловский нанес женщине «ушибленную рану мягких тканей теменной области головы» с подозрением на черепно-мозговую травму. Этот диагноз подтвержден выписным эпикризом.

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Сама потерпевшая заявила, что в нее во время спектакля отлетела металлическая часть флейты длиной около пятидесяти сантиметров. Зрительнице пришлось обращаться в театральный медпункт, а потом и к врачам.

Теперь женщина намерена получить материальную компенсацию за причиненный ей вред. Крупную сумму денег она потребовала от Академического малого драматического театра – театра Европы. На заседание в суде вызвали и Данилу Козловского.

Что в сухом остатке: пока театру грозит возмещение вреда здоровью (12,2 тысячи рублей), стоимости билета на спектакль (8 тысяч рублей), компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.