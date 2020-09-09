«К чему бы это?»: в дом к Анастасии Заворотнюк в Крекшино залетел орел

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже больше лечится от тяжелого заболевания, Анна в Instagram сообщила, что в их дом в поселке Крекшино прилетел орел. Девушка даже успела заснять красивую птицу на камеру своего телефона.

«Представляете, ко мне на балкон прилетел настоящий орел! Интересно, к чему бы это? Я подошла к нему так близко, невероятно красивая и грациозная птица. Не зря она является символом отваги, гордости, храбрости и других положительных качеств. Сфотографировать даже успела! А вы знаете, что орлы находят себе пару один раз и на всю жизнь. Ученые обнаружили пару, которая прожила вместе более 35 лет».

Анна Заворотнюк

«Вообще-то прилет птицы к новостям. Дай бог хорошим», «Ого, птица просто очень красива, как, собственно и вы, Анечка», «Возможно у вас будет невероятная удача и радость», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, если в дом проникла какая-либо птица, это событие с мистической точки зрения является предупреждением или весточкой. Весть может быть плохая или очень хорошая.