Ложь во спасение: Наташа Королева, оправдывая Тарзана, попала в неловкое положение

Певица уверяет, что ее муж Тарзан не давал сайту Teleprogramma.pro комментария, который уже несколько месяцев как опубликован в Сети в виде записи разговора с артистом.

9 сентября на YouTube-канале Peopletalk TV вышло интервью с певицей Наташей Королевой. Артистка рассказала о старте своей карьеры, неудачной беременности и скандальном случае с ее мужем — танцором Тарзаном.

По словам звезды, ее супруга подставило некое СМИ, которое в программе обозначается лживым. Якобы журналистка позвонила Сергею Глушко за комментарием во время карантина, а тот вежливо отказался говорить, однако на следующий день интернет пестрил сообщениями о том, что Тарзан позавидовал доходам врачей и пенсионеров.

«То есть, из этого безобидного разговора, где не было и слова сказано в адрес пенсионеров и врачей, раздули жуткую трэшевую ситуацию. Сергей, конечно, был к этому не готов, его просто начали долбить отовсюду. Ну и, конечно, уже в нагрузку пошла я», — рассказала Королева в новом интервью.

Очевидно, певица несколько переборщила, пытаясь оправдать своего мужа. Вначале она сказала, что он вежливо отказался давать комментарий прессе, потом уже добавила, что разговор с журналистом все-таки был, но в нем не упоминались врачи и пенсионеры.

Так как речь явно идет о публикации портала Teleprogramma.pro, мы хотим напомнить Наташе Королевой и ее мужу, что в распоряжении редакции имеется запись того самого разговора — в звуке и расшифрованная. Пусть читатели сами делают вывод о том, что тогда было сказано Сергеем Глушко о жизни артистов, пенсионеров и врачей на карантине, и кого в этой ситуации можно назвать лживым.

РАСШИФРОВКА РАЗГОВОРА

Teleprogramma: «Можете ли вы рассказать, как вам удается удержать на плаву ваш фитнес-клуб в таких условиях, когда клиенты туда ходить просто не могут?»

Глушко: «Так они не могут и в другое время! Фитнес-клуб находится у меня дома. Он существовал какое-то время в Москве коммерчески, но потом с этим помещением расстались, и я перевез его к себе на дачу. Все. Никакой это не бизнес, никакой коммерции».

Teleprogramma: «То есть, это чисто для вас тренировки?»

Глушко: «Это чисто, да. Я имею возможность, в отличие от многих страдающих сейчас людей, подсаженных на это дело, в условиях того, что закрыты все залы. А у меня есть свой. Вот так вот».

Teleprogramma: «Другого бизнеса у вас нет в семье?»

Глушко: «Нету. Есть то, что мы — артисты. Это основное. А так ничего сейчас, да. В отличие от бабушек и дедушек, которые, дай Бог им здоровья, как получали пенсию до карантина, так и сейчас получают, плюс еще волонтерство… а к нам, артистам, которые позже всех будут вообще подключены к жизни, потому что это общественное собрание массовое людей (а все спектакли, шоу – это и есть), мы будем последние подключены.

Но все вокруг почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности ни копейки заработать сейчас, к нам сейчас такие требования: вы давайте-ка и врачей оплачиваете, тут сидите, рожами своими там. И пятое, десятое.

Народ вообще не понимает, в чем дело. А мы ни копейки не имеем. И еще раз повторю: самые последние будем подключены к жизни. Поэтому вот так. Бизнеса никакого. Отдыхаем, набираемся сил, пытаемся быть позитивными».