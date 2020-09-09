«Хочу переехать во Францию, в Париж»: дочь Анастасии Волочковой собирается покинуть Россию

Дочь балерины Анастасии Волочковой 14-летняя Ариадна во время прямого эфира со своими подписчиками в Instagram заявила, что в будущем мечтает уехать жить во Францию. Сейчас она активно учит французский язык. Мечта девочки – стать поэтессой или художницей. Балериной она себя в будущем не видит. По ее словам, это далеко не ее мечта.

«Я пишу стихи, я поэт и буду выпускать свой сборник стихов. Также я учу французский язык и хочу переехать во Францию, в Париж. Мне нравится такая быстрая жизнь, аура этого места. Я уже нашла друзей во Франции». Ариадна Волочкова

Как отметила Ариадна, у нее сейчас прекрасные отношения с мамой. Она считает родительницу лучшей в своей профессии. По словам Ариадны, сама она мечтает стать хорошим и успешным человеком. При этом девочка, которая сейчас живет в доме отца бизнесмена Игоря Вдовина и его возлюбленной журналистки Елены Николаевой, заявила, что не собирается быть похожей на подругу отца. «Я не буду похожа на Елену, я буду похожа на своих родителей», — сказал дочь Волочковой.

Ранее Ариадна Волочкова объясняла, почему не живет с мамой. По ее словам, ей удобнее добираться до школы из квартиры отца в центре столицы, а не из коттеджа матери на Новой Риге. При этом девочка не раз подчеркивала, что с мамой всегда находится на связи и приезжает к ней в гости на выходные дни.