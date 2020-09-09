«Через постель»: Пугачева в металлизированном свитере и белых брюках появилась на шоу Галкина

Новый сезон начался не только на телевидении, но и в Рунете. Из отпуска вышли многие YouTube-проекты. Например, блогер Настя Ивлеева перезагрузила свое «Агент-шоу» и теперь программа выходит немного в ином формате.

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Вышел из отпуска и Максим Галкин с развлекательным шоу «Музыкалити». Гостями первого выпуска нового сезона стали его жена, 71-летняя Алла Пугачева, и 40-летний Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста. Примадонна снова отдала предпочтение молодежному стилю в одежде и облачилась в блестящий металлизированный свитер розового оттенка и белоснежные брюки.

Галкин начал представлять гостей друг другу и зрителям. И когда назвал Аллу Борисовну, то позволил себе довольно скабрезную шутку в адрес жены:

«Это человек, который попал в это шоу через постель», — признался Галкин.

На что Пугачева его одернула «Что ты врешь вообще?». Но Галкин и не подумал сгладить шутку и обратился к сетезрителям:

«Алла не верила, что я каждую неделю снимаю какое-то шоу с рэперами, поэтому пришлось позвать Аллу сюда, — объяснил приход жены в шоу Галкин. И обратился к Примадонне: «Видишь, Алл, все взаправду, это «Музыкалити», вот мы и снимаем».

На этом юморить Галкин не перестал. И приглашение Басты на шоу объяснил так: «Алла любит молодых и перспективных».

Напомним, проект «Музыкалити» — это шоу, в котором встречаются два поколения исполнителей. Они слушают современную музыку и выносят свой вердикт.