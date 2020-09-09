Лишение прав: звезду «Универа» поймали на нарушении ПДД в Москве

По сообщениям СМИ, на Арарата Кещяна составлен протокол за выезд на встречную полосу.

41-летний актер Арарат Кещян, он же любвеобильный Майкл из «Универа», попался на нарушении правил дорожного движения. Как передает интернет-канал Mash, московские сотрудники ГИБДД остановили артиста на внедорожнике Infiniti на Ленинградском шоссе. Мужчина якобы поворачивал, используя встречную полосу.

Статус звезды сериалов не помог Арарату избежать наказания. На него составили протокол, дело передано в суд. За такой проступок актера могут лишить прав на полгода.

Напомним, что кроме ситкомов «Универ» и «СашаТаня» Кещян снимался в фильмах «Тот еще Карлосон!», «Няньки», «Одноклассницы», а также в ремейке «Кавказской пленницы».