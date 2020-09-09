«Он был еще живой, но без сознания»: Игорь Матвиенко вспомнил последний день жизни Сорина

Как отметил продюсер «Иванушек», они отправились с другими участниками коллектива в Саввино-Сторожевский монастырь, чтобы поставить свечки за здравие.

Продюсер Игорь Матвиенко в эфире шоу «MTV захватил Россию» вспомнил один из самых черных дней в истории группы «Иванушки» — смерть музыканта Игоря Сорина, которая случилась в 1998 году. Как известно, артист получил серьезные травмы после падения. Ему сделали операцию, но через несколько дней сердце талантливого музыканта остановилось. На момент смерти ему было всего 28 лет.

Как сказал Матвиенко, они поехали с Андреем Григорьевым-Апполоновым в больницу. Помочь, конечно, в тот момент они ничем певцу уже не могли.

«Он был еще живой, но без сознания. Потом я собрал всех «Иванушек», мы поехали на вечернюю службу в Саввино-Сторожевский монастырь. Думали, что закажем за здравие. Приехали, начали служить, а потом нам сообщили, что уже все…». Игорь Матвиенко

Некоторые фанаты не верят, что Игорь Сорин решил по своей воле уйти из жизни. Поклонницы считают, что ему кто-то помог. В то же время известно, что музыкант страдал от депрессии. Еще по одной из версий звезду сгубили наркотики, которыми он увлекался на протяжении последних нескольких лет жизни.