Елена Малышева назвала Россию островом свободы после непростого возвращения из Нью-Йорка

Телеведущая Елена Малышева, чьи дети и внуки уже много лет живут в США, раскритиковала в разговоре с другими ведущими Первого канала в эфире выпуска на Ютуб «И все-таки – жить здорово!» устой жизни в Америке.

«Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные соответствующие XXI веку принципы». Елена Малышева

Как отметила телеведущая, в России очень грамотно в отличие от заокеанского соседа построена работа с людьми, въезжающими в страну. Нужно всего лишь показать анализ на коронавирус и путь свободен. В Америке, как она сказала, с этим намного сложнее, что ее, конечно, не радует. По ее словам, американцам еще нужно работать в этом направлении и совершенствоваться.

Ранее Елена Малышева, которая ведет рейтинговую программу «Жить здорово!» на Первом канале, жаловалась, что не может покинуть Америку. Всему виной стали отмены рейсов. Нынешний отпуск телезвезда проводила в США, куда достаточно часто ездит в гости к родственникам.