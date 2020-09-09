«Чуть подлечивался этим летом»: Борис Корчевников впервые подтвердил проблемы со здоровьем

Известный телеведущий перестал скрывать, что у него не все гладко в жизни.

Телеведущий Борис Корчевников в Instagram впервые подтвердил лично, что у него есть определенные проблемы со здоровьем. В своем посте он высказался об этом, когда рассказывал о чуде, связанном с «удвоением иконы» в одном из храмов.

«Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Это случилось в разгар эпидемии». Борис Корчевников

Ранее один из гостей его программы «Судьба человека» рассказывал, что 38-летний телеведущий очень плохо слышит. По его словам, звезде постоянно подсказывают, что говорить с помощью планшета, который лежит во время эфиров перед ним.

Добавим, что несколько лет назад Корчевников перенес тяжелое заболевание и долго восстанавливался. Кстати, телеведущий никогда не был женат. Ему часто приписывают различные романы.