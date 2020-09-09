«Награда – глоток свежего воздуха»: Моргенштерн отреагировал на получение премии «Женщина года»

Рэпер Моргенштерн в Instagram прокомментировал вручение ему премии «Женщина года», которую он получил от известного в определенных кругах журнала Moda Topical. На сцену за получением приза он вышел в шелковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе, чем несколько смутил окружающих и гостей праздника. Держался он очень уверенно и вызывающе.

«Ой, девочки, хочу поделиться с вами своей большой победой. Сегодня я получил премию «Женщина года!» Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда — глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперед! К новым вершинам». Моргенштерн

Отметим, что прямо со сцены рэпер бросил букет цветов толпе журналистов. В ответ раздались восторженные возгласы.

Рэпер Моргенштерн сегодня одна из самых обсуждаемых персон в мире шоу-бизнеса. Не так давно вместе с Элджеем они выпустили вторую совместную песню за год. Причем мелодию они позаимствовали из «Песенки» группы «Руки вверх». Любопытно, что на некоторых музыкальных ресурсах они по каким-то причинам забыли указать авторов мелодии — Сергея Жукова и Алексея Потехина. Жуков уже пообещал разобраться с этой ситуацией.