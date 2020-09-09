За что судят Михаила Ефремова: от смертельного ДТП до суда века - видеообзор
Видео
История успеха: как россиянка Анна Бжедугова попала в голливудское кино
Видео

«Красота»: Брежнева впечатлила Монатика новым образом со стрижкой каре

Певица считает, что она ей к лицу.

«Красота»: Брежнева впечатлила Монатика новым образом со стрижкой каре
Вера Брежнева. Фото Global look press.

Вера Брежнева показала своим поклонникам новый образ со стрижкой каре и густой прямой челкой. Кадры в этом имидже звезда опубликовала в личном блоге.

«Иногда после проектов остается #backstage и после релиза можно уже посмаковать. У меня было несколько минут перед тем, как войти в кадр, я решила запечатлеть свой образ #хорошиеновостидля #Ритм. И передать вам поцелуй с площадки. Образ — это всегда коллективная работа. И он удался», — объяснила свой стиль певица.

Она добавила, что он специально создан в духе 2000-х. Как раз в эти годы девушка пришла в группу «ВИА Гра». Вера также обратила внимание на свой костюм с неординарным принтом, содержащим ее фотографии, статьи о ней и тексты песен артистки.

«Красота», — восхитился сценическим имиджем Брежневой ее недавний партнер по клипу «Вечериночка» Монатик.

«Вам идет каре», «С длинными лучше», «Надеюсь, вы не подстригли волосы и это только парик?» — написали в личном блоге певицы фолловеры.

Известность заверила, что это временный стиль, и ее локоны — все той же длины.

Тэги

Вера БрежневаВера Брежнева последние новостиВера Брежнева фотоМонатикновая стрижкановый имиджсмена имиджа