Азиза отменила свадьбу и приостановила пошив платья, украшенного кристаллами Сваровски

Звездный дизайнер Аника Керимова теперь не знает, что делать с нарядом.

Певица Азиза отменила свою свадьбу с бизнесменом Давидом Григоряном, которого несколько дней назад застукали в обществе звезды «Дома-2» Яны Шафеевой. Как сказала она своей подруге дизайнеру Анике Керимовой, никакого торжества не будет. Мужчина ей изменил и из любимого человека вмиг превратился в лютого врага.

Как отметила Керимова, Азиза очень расстроена. Сказала ей, что платье шить больше не надо. При этом наряд практически уже готов. Сейчас Керимова думает, что делать с такой роскошью. Платье, напомним, встало Азизе в 11 миллионов рублей. Оно украшено шестьюдесятью килограммами кристаллов Сваровски. Наряд просто поражает своим шиком.

«Азиза сказала, что выходить замуж за Давида не намерена. Она поставила точку в отношениях с ним».

Аника Керимова

больше по теме Азиза выйдет замуж в платье с длинным съемным шлейфом с камнями за 11 миллионов рублей Стали известны интересные детали свадьбы звездной исполнительницы.

Напомним, что новый возлюбленный Азизы старше ее на три года. После известий об измене звезда была вынуждена вернуться в Москву из Санкт-Петербурга. Сейчас ее поддерживают многочисленные родственники: сестра Гульнара и племянник Тимур, сообщает «Собеседник».