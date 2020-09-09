«Старуха измочалила меня вконец»: Солнцев сообщил, что его жена может оказаться в психбольнице

Екатерина Терешкович не так давно пыталась покончить с собой.

Шоумен Гоген Солнцев сообщил, что его пожилая жена Екатерина Терешкович сделала попытку покончить с собой. Теперь не исключен вариант, что оставшиеся годы жизни она проведет в психбольнице.

Как отметил Гоген Солнцев, его старуха окончательно сошла с ума. Ему даже пришлось прервать гастроли из-за последней выходки Терешкович. При этом он отметил, что в последнее время Екатерина была замкнутой, так что трагедии следовало ожидать. Кроме того, она не хотела отпускать его на гастроли.

«Мне сказали, что она устроила это шоу. Из-за него я перенес два выступления. Старуха измочалила меня вконец». Гоген Солнцев

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович уже несколько лет вместе. Она значительно старше своего мужа. При этом они регулярно ходят на шоу. Многие фанаты пары считают, что этот брак самый обыкновенный пиар. Якобы никаких настоящих чувств друг к другу они на самом деле не испытывают, сообщает «Собеседник».