«Воздушное счастье»: Глюкоза показала сюрприз, который устроила дочке в день ее рождения

Младшей наследнице певицы Глюкозы Вере накануне исполнилось 9 лет. В этот день звезда написала теплые слова в адрес девочки в личном блоге.

«Вера — удивительная девочка, очень целеустремленная и позитивная! Здоровья и счастья, моя милая! Мы всегда с папой рядом», — можно увидеть в Instagram Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя артистки).

Известность в праздничный день порадовала малышку утренним сюрпризом, который она восприняла очень эмоционально. Любимица публики заранее украсила всю квартиру разноцветными шарами, из-за чего дом наполнился торжественно-волшебной атмосферой.

«Под покровом ночи – воздушное счастье», — описала Глюкоза созданный антураж.

А когда Вера проснулась, блондинка внесла в комнату торт со свечами и предложила дочери их задуть. Девочка пришла в неописуемый восторг – стала хлопать в ладоши, визжать, прыгать… В итоге – чуть не уронила мать с тортом прямо на пол.

Напомним, у Ионовой и ее мужа бизнесмена Александра Чистякова есть также старшая дочь Лидия, ей 13 лет. Пара состоит в браке с 2006 года.