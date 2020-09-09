Юрист Элины Камирен назвал сумму, которую ей платит в качестве алиментов Александр Задойнов

По словам Александра Никитина, решение суда о выплатах уже вступило в силу.

Юрист бывшей звезды «Дома-2» Элины Камирен Александр Никитин озвучил сумму, которую платит в качестве алиментов отец ее ребенка Александр Задойнов их общей дочери Саше. По его словам, она равна в месяц 52500 рублей.

Как отметил юрист, никаких проблем в этом вопросе сейчас нет. Все деньги приходят Камирен точно в срок. От алиментов молодой человек не скрывается. В противном случае, его всегда можно будет привлечь к административной ответственности.

«Он официально трудоустроен. Никаких инсинуаций со стороны работодателя мы не ожидаем, это не в его интересах. Решение суда о выплате алиментов уже вступило в силу». Александр Никитин

Напомним, что Элина Камирен родила дочь шесть лет назад от Задойнова. На протяжении долгого времени мужчина, который сейчас на «Доме-2», уклонялся от уплаты алиментов. Он просто в какой-то момент исчез из жизни их общей дочери, сообщает «СтарХит».