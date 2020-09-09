Пришла и говорю: Ксения Бородина назвала светские мероприятия «нафталином»

В Москве проходит Topical Style Awards 2020, куда были приглашены самые модные звезды шоу-бизнеса. Среди гостей вечеринки появилась и Ксения Бородина. Пока номинанты демонстрировали свои наряды, телеведущая решила высказать свою точку зрения по поводу подобных церемоний. Также она заметила, что в последнее время довольно редко посещает такого рода мероприятия.

«Мне кажется, что светские мероприятия – это нафталин. В моде соцсети. К сожалению или к счастью для нас, но все то, что хочешь о себе рассказать или показать, можно сделать через соцсети», — заявила Бородина.

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Судя по всему, рассказывать о себе через соцсети у Ксении получается весьма неплохо. Несколькими часами ранее она похвасталась, насколько выросла ее аудитория в Instagram. Сейчас за рабочими моментами и личной жизнью телеведущей следят более 15 миллионов пользователей Сети.