«У него коронавирус»: дочь актера Назарова сообщила о состоянии актера

Татьяна Назарова, дочь заслуженного артиста России, сообщила редакции РЕН ТВ, что коронавирус подтвердился. Актер находится в больнице уже девятый день, но в итоге был переведен в реанимацию.

«У него тот самый коронавирус. Сейчас все под контролем. Он в реанимации, но это все некритично» — добавила дочь актера.

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Дочь Назарова уточнила, что ее отец находится не на ИВЛ, а на аппарате СИПАП, который помогает пораженным легким больного.

«Больница хорошая, разговаривала с ним сегодня. Мы молимся за него. Он очень сильный, бодрый духом. Все будет хорошо»- говорит Татьяна Назарова.

По словам врачей, у актера сейчас кризис болезни. После него должно быть улучшение, но гарантий никто не может давать: болезнь непредсказуемая, и, по словам Татьяны Назаровой, если кто-то и пытается дать точный прогноз, то они скорее всего врут.

Юрий Назаров любим российскими зрителями благодаря ролям в таких кинолентах, как «Маленькая Вера», «Команда 33», «Прощание славянки», «Демидовы», «Что у Сеньки было», а также в сериалах «Склифосовский» и «Мотыльки».