«Очки добавляют строгости и элегантности»: Навка для съемок в «Ледниковом периоде» сменила имидж

Совсем скоро на Первом канале состоится премьера нового, седьмого по счету сезона шоу «Ледниковый период». Его участниками стали Ольга Бузова, Ирина Пегова, Регина Тодоренко, Влад Соколовский и многие другие знаменитости, давно полюбившиеся телезрителям.

Стал известен и состав жюри — это Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Елена Исинбаева, Сергей Лазарев и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка, кстати, впервые появится в роли судьи на телепроекте, а потому подошла к своем участию в шоу серьезно.

Фигуристка решила кардинально сменить имидж и преобразила внешность при помощи очков, а также нового оттенка волос и прически. Звезда показала, как выглядит в очках, и попросила оценить подписчиков ее новый облик:

«Новое амплуа — новый образ — новая я! Черные очки добавляют нотку строгости и элегантности к розовому костюму. Правда, это на мой взгляд, а вы как считаете?» — спросила звезда.

Навка примерила очки в кадре и продемонстрировала перевоплощение. Поклонники в комментариях отметили, что спортсменке хорошо и в очках, и без них:

«Таня, вы красотка, зачем очки!!», «Татьяна, ждала вас на льду, вы его королева, успехов в новой роли, все шедеврально у вас», «Очки, Танюшка, очки», «В очках лучше!», «Красотка», «В очках», «Татьяна, образ Вам очень идет! А какой красивый цвет волос!», «Очень хорошо и без очков! С очками просто модно и стильно. Надо их снимать и как бы иногда надевать», — разделились мнения в комментариях.

Кстати, известно и имя ведущей шоу. Ею станет олимпийская чемпионка Алина Загитова. Хотя организаторы хотели, чтобы пару ей составила Евгения Медведева, но дуэта на льду все-таки не будет.