«Говорить больно»: Гоша Куценко отреагировал на приговор Михаилу Ефремову

Ближайшие восемь лет Михаил Ефремов проведет в тюрьме. Отбывать наказание будет в колонии общего режима. Его признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня. Ранее прокурор запрашивал для актера 11 лет лишения свободы, а адвокат Эльман Пашаев предполагал, что срок будет вдвое меньше. После того, как приговор был оглашен, многие артисты высказали свое мнение на этот счет. Не остался в стороне и Гоша Куценко. В своем Instagram он опубликовал короткое видео.

«Молчать сложно, больно и говорить больно. Михаил Олегович! Ты должен через это пройти… И все мы тоже…» — сказал Куценко.

Михаил Ефремов был арестован сразу же в зале Пресненского суда. Его защитник Эльман Пашаев заверил, что обжалует приговор. При всем этом суд учел, что около двух месяцев Ефремов был под домашним арестом. Таким образом, за решеткой актер проведет 7 лет и 10 с половиной месяцев.