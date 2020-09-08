«Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?»: Шнуров посвятил стих осужденному Ефремову

Известный музыкант и «инстаграмный поэт» Сергей Шнуров выдал стих по случаю вынесения приговора актеру Михаилу Ефремову, признанному виновным с ДТП с погибшим. В своем новом произведении рокер предрек, что в колонии у звезды кино будет прозвище Артист, а также вспомнил, как они вместе выпивали и устраивали «бузы».

«С тобой ведь мог бы быть тогда… Но я нажал на тормоза», — пишет Шнуров.

Также он два раза за стих повторил строчку: «Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?»

Музыкант отметил еще две важные вещи. Первая — то, что для артиста Ефремова это происшествие было финалом карьеры. Вторая — то, что «только ленивый не пинал» печально известного актера.

Напомним, Ефремову дали 8 лет колонии общего режима за аварию, повлекшую смерть второго водителя, во время которой артист был пьяным. Прокурор требовал для звезды срока в 11 лет.