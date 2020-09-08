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«Не хуже Пугачевой»: Лиза Галкина у рояля исполнила песню Джо Дассена

Уроки вокала и французского явно пошли малышке на пользу.

«Не хуже Пугачевой»: Лиза Галкина у рояля исполнила песню Джо Дассена
Лиза Галкина. Фото Global look press

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри уже много лет изучают французский с носителем языка, педагог приходит к детям заниматься на дом. А вот вокалу знаменитых отпрысков учат не только приглашенные специалисты, но и сама Примадонна. Периодически дети дают отчетные концерты своим родителям.

Одно из таких выступлений Лизы Галкиной в Сети обнародовал фан-аккаунт наследницы Пугачевой в Instagram. На видео народная артистка за кадром советует дочери взяться одной рукой за крышку рояля, что малышка послушно и делает. Галкина артистично позирует, двигаясь в такт мелодии.

Отметим, что юная певица выбрала не самую простую песню для своего возраста — французский хит Джо Дассена Les Champs Elysees.

«Не хуже Пугачевой», «Достойная замена растет», «Будущая звезда», «Восхитительна!», «Какая талантливая и артистичная!» — прокомментировали видео почитатели звездной семьи.

Кстати, ранее с песней на французском языке отметился в Сети и сын Примадонны — Гарри Галкин. Мальчик тоже очень старался и явно наслаждался процессом пения. Его исполнение вызвало не меньший восторг у публики.

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