Уже к алтарю?: Юлии Такшиной предрекают скорую свадьбу

Славу и популярность Юлии Такшиной принес сериал «Не родись красивой». Именно там, играя ехидную секретаршу, девушка обрела и личное счастье. Исполнитель главной роли Григорий Антипенко стал ее мужем, у пары есть двое детей — сыновья Иван и Федор. А позже случился развод. Пережить расставание актрисе помогла вера. Теперь она постоянно ходит в храм и не пропускает воскресные литургии. А на днях знаменитость вышла в свет с новым возлюбленным.

Как сообщает «Экспресс-газета», Юлия с новым мужчиной пришла на премьеру мультфильма «Сказки Серого Волка». С ней были оба ее сына, а с ним — его дочь. Приятельница Такшиной, Алла, рассказала, что избранник актрисы — надежный человек, но все подробности раскрывать не стала.

Возможно, в скором времени Юлия сама даст откровенное интервью. Известно только, что с новым возлюбленным актрису познакомил давний друг — предприниматель Вячеслав Раднев. Именно к нему в Черногорию Юлия летала, когда еще была в браке с Антипенко. По слухам, у них был роман и именно эти отношения стали причиной ее развода. Но актриса все отрицает. Кстати, Раднев сейчас работает православным семейным консультантом.

После школы Юлия Такшина планировала стать журналистом, переехала в Москву, но провалила экзамены в МГУ. И чтобы как-то зарабатывать на жизнь, устроилась работать танцовщицей. Параллельно занималась на подготовительных курсах. В университет девушка поступила со второй попытки, но после двух лет обучения забрала документы и отнесла их в Щукинское училище.