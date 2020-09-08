«Невероятная дерзость»: 47-летняя Высоцкая в купальнике на тесемках блеснула тонкой талией

Жена 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского — 47-летняя актриса Юлия Высоцкая — в Instagram похвасталась своей прекрасной фигурой. На фотографии она выходит из бассейна в купальнике на тесемках в итальянской Венеции. Именно в этом городе она сейчас находится вместе со своей второй половинкой на кинофестивале. Как известно, режиссер представляет в Европе новую картину «Дорогие товарищи».

Ранее Высоцкая в своих беседах с журналистами не раз подчеркивала, что боится стареть. Впрочем, поклонники считают, что она по-прежнему молода, свежа и желанна. По их мнению, именно благодаря молодой жене режиссер создает свои прекрасные картины.

«Какая же вы элегантная. Даже в бассейне и купальнике», «Богиня», «Невероятная дерзость, но очень красиво», «Красавица и умница, от которой сложно оторвать глаз», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Высоцкая появилась на Венецианском фестивале в облегающем платье миди с открытой спиной Актрису сопровождал ее муж 83-летний Андрей Кончаловский.

Напомним, что Кончаловский и Высоцкая вместе уже 22 года. У них двое детей — дочка Маша и сын Петя. Кстати, наследник находится в Венеции вместе со своими звездными родителями.