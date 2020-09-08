«Тебе исполнилось 18 лет»: Губерниев поздравил красавца-сына от Богословской с днем рождения

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram поздравил с днем рождения своего сына Михаила. Наследнику телеведущего исполнилось 18 лет. Он стал совершеннолетним. Надо сказать, что Миша очень похож на своего отца в юности.

«Тебе сегодня исполнилось 18 лет! Здоровья и удачи сыночек золотой! Люблю тебя! Вперед, студент ВШЭ!»

Дмитрий Губерниев

«Красавчик. Наши поздравления. Пусть мечты сбываются», «Удачи и успехов ему во взрослой жизни», «Папа Дима. Только у тебя мог родиться такой прекрасный и воспитанный парень», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Губерниев был женат на экс-чемпионке мира по бегу Ольге Богословской, которая в 2002 году подарила ему наследника. Сейчас в его жизни другая девушка. Правда, ее личность диктор не раскрывает. При этом с бывшей женой Губерниев в прекрасных отношениях. Как уже говорил телеведущий, он рад тому, что его бывшая «пристроена» в этой жизни.