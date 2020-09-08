За что судят Михаила Ефремова: от смертельного ДТП до суда века - видеообзор
Видео
История успеха: как россиянка Анна Бжедугова попала в голливудское кино
Видео

Неопрятная, меркантильная и располневшая: кто решится на преображение в «Модном приговоре»

По новым правилам ток-шоу Надежда Ангарская поделит часть эфирного времени с Юлией Барановской.

Неопрятная, меркантильная и располневшая: кто решится на преображение в «Модном приговоре»
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Модный приговор» немного поменял свой формат после летних каникул. Теперь с фэшн-специалистами шоу будет бороться не героиня, а «народный» стилист. Кроме того, в студии появится в качестве защитника Надежда Ангарская, поделив часть эфирного времени с Юлией Барановской.

В среду, 9 сентября, в Останкино придет героиня по имени Татьяна, друг которой обвиняет девушку в неопрятности, отталкивающей состоятельных мужчин. Сама женщина уверена, что выглядит великолепно.

Героиня выпуска — Татьяна. Фото: Первый канал
Героиня выпуска — Татьяна. Фото: пресс-служба

10 сентября, в четверг, на «Модный приговор» явится Вика, которая грустит по отношениям с бывшим мужем и жаждет денег. А ее нынешний избранник считает, что проблема в их отношениях — из-за полноты женщины.

Героиня выпуска — Виктория. Фото
Героиня выпуска — Виктория. Фото: пресс-служба

В пятницу, 11 сентября, на модном суде предстанет Анастасия, которая уже четыре года живет с мужчиной, не желающим знакомить ее с родителями и вообще жениться на ней. Как выяснилось, Игорь убежден: его дама сердца хочет не любви, а его денег.

Тэги

Александр ВасильевМодный приговорПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"