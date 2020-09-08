Неопрятная, меркантильная и располневшая: кто решится на преображение в «Модном приговоре»

«Модный приговор» немного поменял свой формат после летних каникул. Теперь с фэшн-специалистами шоу будет бороться не героиня, а «народный» стилист. Кроме того, в студии появится в качестве защитника Надежда Ангарская, поделив часть эфирного времени с Юлией Барановской.

В среду, 9 сентября, в Останкино придет героиня по имени Татьяна, друг которой обвиняет девушку в неопрятности, отталкивающей состоятельных мужчин. Сама женщина уверена, что выглядит великолепно.

10 сентября, в четверг, на «Модный приговор» явится Вика, которая грустит по отношениям с бывшим мужем и жаждет денег. А ее нынешний избранник считает, что проблема в их отношениях — из-за полноты женщины.

В пятницу, 11 сентября, на модном суде предстанет Анастасия, которая уже четыре года живет с мужчиной, не желающим знакомить ее с родителями и вообще жениться на ней. Как выяснилось, Игорь убежден: его дама сердца хочет не любви, а его денег.