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Lady in white: Высоцкая появилась на Каннском кинофестивале в стильном классическом костюме

Актриса вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским, не смогла пропустить одно из главных событий осени.

Lady in white: Высоцкая появилась на Каннском кинофестивале в стильном классическом костюме
Юлия Высоцкая. Фото: globallookpress.com

Накануне в Венеции открылся Каннский кинофестиваль – 2020, который был перенесен с середины мая на осень в связи с пандемией коронавируса. 83-летний режиссер Андрей Кончаловский вместе с женой Юлией Высоцкой отправились в Италию представлять киноленту «Дорогие товарищи!», где главную роль как раз исполнила возлюбленная кинодеятеля.

На ковровой дорожке звездная пара появилась вместе. Высоцкая позировала в черном платье актуальной длины миди с открытой спиной и лаконичных босоножках в тон наряду. А вот на фотосессии появилась уже в белоснежном наряде — стильном костюме-тройке.

Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая примерила белый брючный костюм, отдав предпочтение монохромному стилю. Фото: globallookpress.com

В той же цветовой гамме появился рядом и муж Высоцкой. 83-летний кинорежиссер выбрал белую шляпу и льняной пиджак нюдового оттенка.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: globallookpress.com
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: globallookpress.com

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