«Она переживает и плачет»: Любовь Успенская не сдержала слез, узнав приговор Ефремова

8 сентября суд огласил приговор актеру Михаилу Ефремову. 56-летнего заслуженного артиста России признали виновным в смертельном ДТП, в результате которого скончался второй водитель. Муж Софьи Кругликовой получил 8 лет колонии общего режима.

Teleprogramma.pro попыталась получить эксклюзивный комментарий от близкой подруги Михаила Олеговича — певицы Любови Успенской. Однако сама артистка не смогла подойти к телефону.

«Она переживает и плачет, она говорить не может», — ответила помощница звезды шансона.

Прокомментировать приговор согласилась другая артистка — звезда 90-х Анита Цой.

«Я считаю, что достаточно справедливое решение. Да, Ефремову тяжело, но, по крайнем мере, это честно», — сказал она.

По мнению артистки, известные люди должны не рассчитывать на более мягкое отношение, а наоборот, быть более внимательными по жизни, чтобы не допускать таких ужасных проступков, так как на них смотрит вся страна.