Когда четырех недостаточно: Эмин Агаларов заговорил со своими детьми о пополнении в семье

Не исключено, что в ближайшем будущем музыкант снова станет папой.

Певец Эмин Агаларов в Instagram удивил подписчиков неожиданными размышлениями. Он поговорил с детьми о пополнении в своей большой семье.

«Спросил у детей: «Если у вас появится еще братик или сестренка, как вы к этому отнесетесь?» Как вы думаете, что они мне ответили?» Эмин

«Эмин, у вас такие замечательные дети. Вы самый лучший на свете папа», «Даешь футбольную команду», «Думаю, что дети будут только рады, если у них появится еще один братик или сестренка», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько месяцев назад азербайджанский музыкант заявил о расставании со своей женой моделью из Саранска Аленой Гавриловой. Стоит отметить, что артист не любит распространяться о личном. В недавнем интервью музыкант подметил, что не стал бы сожительствовать с женщиной только ради сохранения семьи.

Не секрет, что у Эмина четверо детей. От первой жены бизнесвумен Лейлы Алиевой два сына. Кроме того, его бывшая жена взяла под свою опеку ребенка — так у них появилась общая дочь Амина. Ее певец считает своей родной. От Гавриловой у музыканта подрастает младшая наследница Афина. Ей зимой исполнится два годика.