Завтрак на яхте: Яна Рудковская в шифоновом сарафане подчеркнула южный загар

Яна Рудковская продолжает отдыхать в Сочи. На этот раз она показала подписчикам в Instagram свой завтрак на яхте. Он состоял из свежих фруктов, ягод и орехов, причем, сопровождался новым треком Димы Билана. Продюсер отметила, что премьера песни состоится уже 14 сентября.

Для утренней прогулки на яхте Рудковская выбрала шифоновый сарафан на тонких бретелях в черном цвете. Ко всему прочему, Яна сделала акцент на длине ног и щиколотках.

А тем временем исполнитель песни Дима Билан еще в августе рассказывал, что работает над новым альбомом. Пока он находится в больнице, где лечится от пневмонии, но уже готовится к выписке. Накануне артист рассказал, что первым делом займется проблемами своего кошачьего семейства, которое приютил перед тем, как попасть в клинику.