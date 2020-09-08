Любая страна мира будет счастлива получить такую прекрасную фигуристку под свои знамена.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова может сменить гражданство ради того, чтобы попасть на Олимпиаду 2022 года. Напомним, что свой титул вместе с золотой медалью подопечная Этери Тутберидзе завоевала на Играх в Пхенчхане, еще в 2018-м.

Надо сказать, что любая страна мира будет счастлива получить Загитову в качестве спортсмена. Ведь фигуристка станет одной из главных фавориток соревнований и претенденткой на медали. Однако важно уточнил, что такой вариант развития событий достаточно фантастичен. Он никак не вяжется с патриотическими заявлениями самой Алины.

В то же время смена гражданства позволила бы Загитовой без проблем попасть на чемпионаты мира, Европы и Олимпиаду. В России сейчас у нее слишком много молодых конкуренток, соперничать с которыми крайне проблематично, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что не так давно Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Вести проект она будет вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Шоу стартует в конце сентября на Первом канале.