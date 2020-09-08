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Алина Загитова может сменить гражданство ради того, чтобы попасть на Олимпиаду

Любая страна мира будет счастлива получить такую прекрасную фигуристку под свои знамена.

Алина Загитова может сменить гражданство ради того, чтобы попасть на Олимпиаду
Загитова может сменить гражданство/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова может сменить гражданство ради того, чтобы попасть на Олимпиаду 2022 года. Напомним, что свой титул вместе с золотой медалью подопечная Этери Тутберидзе завоевала на Играх в Пхенчхане, еще в 2018-м.

Надо сказать, что любая страна мира будет счастлива получить Загитову в качестве спортсмена. Ведь фигуристка станет одной из главных фавориток соревнований и претенденткой на медали. Однако важно уточнил, что такой вариант развития событий достаточно фантастичен. Он никак не вяжется с патриотическими заявлениями самой Алины.

В то же время смена гражданства позволила бы Загитовой без проблем попасть на чемпионаты мира, Европы и Олимпиаду. В России сейчас у нее слишком много молодых конкуренток, соперничать с которыми крайне проблематично, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что не так давно Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Вести проект она будет вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Шоу стартует в конце сентября на Первом канале.

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