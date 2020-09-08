«У каждого бывают осечки»: Ягудин и Загитова рассказали о правилах «Ледникового периода»

На протяжении первых четырех программ звездные пары не будут покидать шоу. Этап отбора начнется позже.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в Instagram поделился записью со съемок шоу «Ледниковый период», где его соведущей стала фигуристка Алина Загитова. На записи спортсмены раскрыли некоторые детали проекта.

«Самое время обозначить правила наших соревнований», — заявил Ягудин. «Все пары в этом сезоне тренируются под началом главного постановщика программ чемпиона Европы, серебряного призера олимпийских игр Ильи Авербуха», — продолжила Загитова.

Далее стали известны интересные детали шоу. «В первые четыре программы ни одна из пар не выбывает из нашего проекта. И лишь на пятой программе участники, набравшие меньшее количество баллов, будут покидать шоу», — заметил Ягудин. «Четыре программы достаточный срок, чтобы раскрыть свой потенциал», — сказала Загитова. «И исключить элемент случайности. Ведь у каждого бывают осечки», — заявил в конце записи бывший подопечный Татьяны Тарасовой.

Шоу «Ледниковый период» стартует на Первом канале в конце сентября. В проекте будут выступать очень известные личности. Среди них певица и телеведущая Ольга Бузова, актриса Ирина Пегова, музыкант Влад Топалов, его жена телеведущая Регина Тодоренко и многие другие.