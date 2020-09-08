Личный фотограф Пугачевой запечатлел восхищенную певицу на концерте Леонтьева

Как отметил Роман Родин, есть кадры, которые остаются в памяти очень надолго.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил снимок, на котором запечатлел восхищенную Примадонну отечественной эстрады на концерте ее давнего друга музыканта Валерия Леонтьева. Как известно, звезды дружат уже почти полвека. У них прекрасные отношения. Когда-то Пугачева была частым гостем на концертах Леонтьева.

На снимке можно увидеть не только звезд, но и зрителей, которые пытались запечатлеть этот красивый момент на свои фотоаппараты. Судя по всему, архивному снимку по меньшей мере двадцать лет.

«Есть фотографии, которые остаются в памяти очень долго. Вот одна из них снятая мной на концерте моего любимого певца Валерия Леонтьева. Я поймал момент, когда Валерий Яковлевич увидел восхищенную Аллу Пугачеву и подошел к ней! Я успел запечатлеть этот момент». Роман Родин

Ранее Валерий Леонтьев рассказывал, что ему уже пора на творческий покой. Выступлений на сцене у него в ближайшее время не предвидится. Сейчас звезде 71 год, как, кстати, и Пугачевой.