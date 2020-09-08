Рустам Солнцев нашел в архивах кадр Левкина из «На-На» с юной Ксенией Собчак

Шоумен поделился с подписчиками в Instagram очередным раритетным снимком из прошлого.

Шоумен Рустам Солнцев в Instagram разместил очень неожиданный кадр из прошлого. На фотографии можно увидеть одного из бывших лидеров группы «На-На» Владимира Левкина с известной персоной – нынешней светской львицей и телеведущей Ксенией Собчак. Возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова предстала в объятиях своего друга.

«Глубокие детские травмы Левкина», — заявил в подписи Рустам Солнцев.

«Просто фотография с фанаткой», «Они, судя по всему, встречались когда-то», «Могла бы замуж за него выйти. Сейчас была бы счастлива», — отреагировали на раритетный снимок поклонники.

Напомним, что Владимир Левкин покинул группу «На-На» в 1998 году. У него закончился контракт с музыкальным коллективом и продюсером Бари Алибасовым, который он решил не продлевать. Добавим, что в 2003 году Владимир Левкин перенес сложную операцию, после которой на протяжении нескольких лет восстанавливался.