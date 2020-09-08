«Гениальная песня!»: Крутой не сдержал эмоций, услышав дуэт Пугачевой и Николаева

Игорь Николаев поделился в личном блоге своими любимыми авторскими песнями. Одна из них – «Заблудилась осень». Для этой композиции он написал и музыку, и стихи. Исполнение тоже его.
А вот вторую песню «Осенний поцелуй» он создал в соавторстве с Аллой Пугачевой, написав к ней мелодию.
«Она мне очень дорога!» — признался Николаев, правда, не объяснил почему.
Исполнение хита 90-х Аллой Борисовной вызвало восторг у Игоря Крутого, который заглянул на страничку своего коллеги.
«Гениальная песня и не менее гениальное исполнение!» — восхитился композитор.
Отметим, что с Примадонной Николаев начал сотрудничать еще в 80-е годы. Первые песни, которые он написал для звезды — «Айсберг» и «Расскажите, птицы» сразу же стали популярными.