«Дошло до безумия! Почувствовал — она погибает»: Алексей Рыбников рассказал, как спасал дочь от сектантов

По словам композитора, его наследница однажды продала квартиру и стала ненавидеть всех родных.

Композитор Алексей Рыбников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как спасал свою дочь Анну от сектантов. В девяностых годах она попала в дурную компанию. Сейчас девушка стала кинорежиссером, ее жизнь наладилась.

«В Россию в те годы приехали люди, которые выискивали из интеллигенции молодежь и прививали им различные психотехники. Люди просто сходили с ума. У них забирали имущество. Дочь в какой-то момент начали в это вовлекать. Я почувствовал, что она погибает. Она попала в эту секту через своего первого мужа. Для нее родители вдруг стали злейшими врагами. Дальше дошло до безумия. Она попала в рабство к своим учителям. Ее заставили продать квартиру. Она попала в такую плохую среду». Алексей Рыбников

Как сказал Рыбников, он стал спасать дочь. «Вытаскивали ее из этого болота через друзей, через воздействие. Я даже нанял для нее охрану. Потом это нам всем вместе, к счастью, удалось преодолеть. Она пошла на контакт с братом, потом с мамой. Потом и со мной. Сейчас у нее хорошая семья», — заметил композитор.

Алексей Рыбников – народный артист России. Является председателем Союза композиторов России.