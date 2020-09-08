Дорого-богато: Горбань в секси-бикини устроила жаркие танцы в роскошном отеле

Экранная жена Дмитрия Нагиева, звезда «Кухни» Мария Горбань отправилась в длительный отпуск. Вначале актриса отдохнула с дочкой Стефанией в Турции, выбрав семейный спа-отель в Белеке. А теперь нежится в лучах жаркого солнца на Мальдивах.

Блондинка призналась, что ее путь на райские острова был отнюдь не простым, ей пришлось провести в дороге целых два дня, сменив три самолета. Как назло, практически сразу же Россия открыла свои границы с Мальдивами, запустив прямые рейсы.

На элитном курорте Мария поселилась с наследницей в роскошном отеле с шикарными видами на океан. Она не скрывает, что этот отдых стал для нее одним из самых долгожданных и радует поклонников игривыми кадрами в личном блоге. Горбань уже засветилась в Сети топлес, «забыв» примерить лиф.

Теперь же она обнародовала видео в белом бикини, сексуально станцевав перед зеркалом с бокалом шампанского в руках.