«Прошу любить и жаловать»: Черно из «Дома-2» выбрала для своего сына известную крестную

30 июля в семье звезд «Дома-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна родился сын Стефан. Это событие активно муссировалось в прессе.

Участница телестройки заявила, что сотрудница перинатального центра, в котором она рожала, нарушила договор и раньше оговоренных сроков огласила в Интернете имя мальчика. Клиника отреагировала на возмущения девушки довольно жестко – уволив провинившуюся сотрудницу. Из-за чего Саша в последствии столкнулась с критикой хейтеров в Instagram. Многие пожалели женщину, оставшуюся без работы из-за каприз Черно. На это теледива ответила однозначно: заявив, что ни в чем не виновата. Ведь она не настаивала на таких кардинальных мерах.

Саша полностью сконцентрировалась на семье. Муж новоиспеченной мамочки — Иосиф Оганесян — помогает ей по дому и гуляет с малышом, а она просто надышаться не может на своего отпрыска. О ее противоречивом характере говорят только лишь некоторые резкие высказывания в адрес «Дома-2», в которых она нелестно отзывается об участниках шоу и намекает на свой уход с проекта. Тем не менее, звезда выбрала своему ребенку в крестные матери продюсера передачи «Бородина против Бузовой».

«Прошу любить и жаловать – Татьяна Светлова, крестная нашего Стефика. Я очень долго и ответственно подходила к выбору», — написала Черно в Instagram.

По словам блогера, она здесь руководствовалась несколькими критериями: кума должна быть старше 30 лет, ответственной, любящей детей, религиозной, со схожим мировоззрением. Все эти качества есть у Татьяны. Удивительно, но многие пользователи Сети отреагировали на слова Саши достаточно негативно, усмотрев в этом тайный смысл.

«А крестный кто? Генеральный продюсер?!», «Не понимаю, у них родственников нет?», «У всего проекта, наверное, крестной будет», «Такая семья у Еси и брать некого?!», «Мы теперь семью Рапунцель и семью Оганесян будем наблюдать на «Доме-2» пожизненно, теперь их никогда не выгонят, печально, что так вопросы решаются», — написали хейтеры.

В итоге Светловой пришлось объяснять подписчикам, что она не имеет никакого отношения к крестинам детей Рапунцель, а к Саше относится по-настоящему тепло, считая, что она сильно изменилась в последнее время.