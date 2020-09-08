«Наступило крушение всей жизни»: Алексей Рыбников вспомнил, как ушел от жены к любовнице

По словам композитора, у него долго не заживали душевные раны.

Композитор Алексей Рыбников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, почему ушел от своей первой жены Татьяны. От нее у него двое детей – сын Дмитрий и дочь Анна.

«Скажу так: раны не заживают душевные. Мы создали с моей первой женой свой театр в начале девяностых годов. Я платил актерам неплохую зарплату. Купил оборудование, сделал ремонт. В 1994 году мы поехали на гастроли в Америку. Потом вернулись. Актеры от нас ушли. Жить было не на что. Я не мог содержать театр. Наступило полное крушение не только театра, но и всей жизни. В том числе и личной». Алексей Рыбников

Как сказал композитор, у него была полная подавленность и депрессия. «Я перестал со всеми контактировать. Я себя настолько похоронил, когда поехал на Кипр и боялся утонуть. Не заходил в воду. А потом встретил Татьяну Кадышевскую. Она географ по образованию. Мы начали вместе пробиваться обратно наверх, поднялись на ноги. Быть просто с любовницей я не мог. Все сказал жене, и мы расстались. При этом первой семье я всегда помогал. С Таней мы расписались», — заявил Рыбников.

Алексей Рыбников – народный артист России. Является председателем Союза композиторов России.