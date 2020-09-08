Сорвался: Александра Семчева застали в театральном буфете МХТ за поеданием хинкали

За последние несколько лет актер похудел на сто килограммов.

Актера Александра Семчева застали в театральном буфете Московского художественного театра за поеданием хинкали. Не исключено, что актер забросил все диеты и снова стал есть без меры.

Между тем сам актер заверил, что в какой-то момент просто прекратил обжорство, поэтому и находится в такой прекрасной форме. Впрочем, если Александр Семчев продолжит налегать на хинкали, то, не исключено — снова наберет лишний вес.

Напомним, что за последние несколько лет Александр Семчев сбросил порядка ста килограммов. Он стал просто неузнаваемым для многих друзей и поклонников. Ранее его вес был около двухсот килограммов.

Добавим, что в новом театральном сезоне в МХТ будет очень много спектаклей. Художественный руководитель культурного учреждения Сергей Жеванович уже сказал, что театр будет брать прежде всего количеством, сообщает «МК».