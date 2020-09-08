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Сорвался: Александра Семчева застали в театральном буфете МХТ за поеданием хинкали

За последние несколько лет актер похудел на сто килограммов.

Сорвался: Александра Семчева застали в театральном буфете МХТ за поеданием хинкали
Семчев сорвался с диеты и стал есть хинкали/http://globallookpress.com/

Актера Александра Семчева застали в театральном буфете Московского художественного театра за поеданием хинкали. Не исключено, что актер забросил все диеты и снова стал есть без меры.

Между тем сам актер заверил, что в какой-то момент просто прекратил обжорство, поэтому и находится в такой прекрасной форме. Впрочем, если Александр Семчев продолжит налегать на хинкали, то, не исключено — снова наберет лишний вес.

Напомним, что за последние несколько лет Александр Семчев сбросил порядка ста килограммов. Он стал просто неузнаваемым для многих друзей и поклонников. Ранее его вес был около двухсот килограммов.

Добавим, что в новом театральном сезоне в МХТ будет очень много спектаклей. Художественный руководитель культурного учреждения Сергей Жеванович уже сказал, что театр будет брать прежде всего количеством, сообщает «МК».

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