«Работы нет у актеров уже полгода»: Андрей Рожков из «Уральских пельменей» стал электриком

Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram поделился свежей видеозаписью. На кадрах юморист предстал на фоне трансформаторного столба.

«Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать?» Всем хорошего настроения». Андрей Рожков

Ниже он сделал подпись под видеозаписью. «Электромонтер третьего разряда! Приходится вспоминать учебу в УПК».

Ранее другой юморист из «Уральских пельменей» Роман Постовалов отмечал, что если до Нового года команда не возобновит гастрольную деятельность, то он будет вынужден пойти работать на завод. По словам шоумена, артистам сейчас приходится очень несладко. При этом он отмечал, что не является акционером «Уральских пельменей» и поэтому у него нет накоплений, как у некоторых других участников юмористического коллектива. Как говорил Постовалов, ему близки позиция продюсера Иосифа Пригожина, который ранее высказывался о бедственном положении артистов из-за пандемии.